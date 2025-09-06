Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi

Kosta Rika'da bir dükkana giren hırsız, iş yeri sahibi genç bir kadınla karşı karşıya geldi. Hırsızla kadın arasında arbede yaşandı.

GENÇ KADIN, HIRSIZLA DAKİKALARCA MÜCADELE ETTİ

Yere düşen kadının, hırsızı etkisiz hale getirmek için verdiği mücadele güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kadın, dakikalarca süren boğuşma sırasında hırsızı bırakmadı.

HIRSIZ KAÇAMADI

Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar da olay yerine gelerek boğuşmaya dahil oldu ve hırsızı etkisiz hale getirdi. Bu sırada dükkana çağrılan polis ekipleri, olayın şüphelisini gözaltına aldı. Olayın ardından genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.