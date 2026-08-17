Belgorod'a Ukrayna saldırısı: 6 ölü, 4 yaralı

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentini hedef aldığı saldırılarda 6 kişinin öldüğünü 4 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Ukrayna, gece boyunca Rusya'nın Belgorod kentini hedef aldı. Belgorod Oblastı Valisi Alexander Shuvaev, saldırıda 6 kişinin öldüğünü 4 kişinin ise yaralandığını söyledi. Shuvaev, Ukrayna'nın son saldırıları sonucunda, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Valuysky bölgesindeki Koloskovo köyünde bir binanın yandığını ve bir arabanın hasar gördüğünü söyledi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Ukrayna, cumartesi gece saatlerinde 600'ü Moskova'ya yönelik Rusya'ya 822 dron fırlattı.

Cumartesi gecesi Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda da en az 7 kişi hayatını kaybetti ve 39'dan fazla kişi yaralandı. Rus perakendeci Wildberries'e ait bir depo da saldırıda hasar aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik cumartesi gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda ise, 7 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bu hafta 13 bölgeye saldırı gerçekleştirildiğini ve Rusya'nın bin 550'den fazla saldırı insansız hava aracı, yaklaşık bin 560 güdümlü hava bombası ve 62 füze fırlattığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı