Ücretlerini alamadıklarını iddia eden işçiler kule vince çıktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir inşaatta çalışan işçiler, ücretlerini alamadıklarını iddia ederek kule vinç üzerine çıkarak eylem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, bir süredir maaşlarının ödenmediğini ileri sürdü. Duruma tepki gösteren bazı işçiler, seslerini duyurabilmek için inşaat alanındaki kule vince çıkarak eylem gerçekleştirdi.

Vinç üzerinde bir süre bekleyen işçiler, alacaklarının ödenmesini talep etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki ikna çalışmaları sürerken, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
