60 metrelik Uçhisar Kalesi'nde hayat kurtaran dayanışma

Kapadokya'nın önemli turizm noktalarından Uçhisar Kalesi'nde rahatsızlanan yerli turiste, çevredeki yabancı turistler ilk müdahaleyi yaptı ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Nevşehir'de Kapadokya'nın en önemli turizm merkezlerinden Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde rahatsızlanan yerli turiste ilk müdahaleyi çevrede bulunan yabancı turistler yaptı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 60 metre yükseklikteki Uçhisar Kalesi'ni gezmek için zirveye çıkan yerli turist bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu gören yabancı turistler hemen müdahale ederek hastayı güvenli bir noktaya alıp rahatlatmaya çalıştıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Zorlu alanda yürüyerek kalenin zirvesine ulaşan ekipler, burada ilk müdahaleyi yaptıkları vatandaşı kaleden dikkatli şekilde indirdi. Rahatsızlanan vatandaşa inene kadar yabancı turistler de refakat etti. Ambulansa alındıktan sonra kontrolleri yapılan vatandaş, daha sonra oteline gitti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
