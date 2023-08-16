TUTUKLANAN IŞIK: AYRILMAK İSTEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i, elektrik süpürgesinin kablosuyla boğduktan sonra polise teslim olan Ümit Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Işık'ın ifadesinde, Adıgüzel'in ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kendisini kaybettiğini belirterek, olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.
TUTUKLANAN IŞIK: AYRILMAK İSTEYİNCE KENDİMİ KAYBETTİM
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i, elektrik süpürgesinin kablosuyla boğduktan sonra polise teslim olan Ümit Işık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. Işık'ın ifadesinde, Adıgüzel'in ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kendisini kaybettiğini belirterek,olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.