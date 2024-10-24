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TUSAŞ'taki terör saldırısında kahreden 'çiçek' detayı

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü'nün eşinin evlilik yıldönümünü kutlamak için yolladığı çiçeği teslim almak için nizamiye bölgesine gittiği öğrenildi.

Türkiye'nin milli güvenliği açısından kritik önemdeki projeleri yürüten, savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı.

ÇİÇEĞİ ALMAYA GİDERKEN ŞEHİT DÜŞTÜ

Saldırı sonrası 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Hain saldırıda ortaya çıkan detay Türkiye'yi bir kez daha yasa boğdu. Terör saldırısında şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü'nün (37) eşinin evlilik yıldönümünü kutlamak için yolladığı çiçeği teslim almak için yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

TUSAŞ'taki terör saldırısında kahreden 'çiçek' detayı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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