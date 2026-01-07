Haberler

Türkiye'nin 4 kadın valisinden 3'ü görev yerinde kaldı

Güncelleme:
Türkiye'de görev yapan kadın vali sayısı, yayımlanan son valiler kararnamesi ile 4'ten 3'e düştü.

Türkiye'de görev yapan kadın vali sayısı, yayımlanan son valiler kararnamesi ile 4'ten 3'e düştü. Kadın valilerden biri merkeze çekilirken, 3'ü eski görev yerinde kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile 6 Ocak 2026'da Resmi Gazete yayımlanan valiler kararnamesinde, Yalova'da görev yapan kadın Vali Hülya Kaya merkeze çekilirken, yerine Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta atandı.

Son kararnamede, 12 Mayıs 2022 tarihindeki kararname ile atanan kadın valilerden Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile 19 Eylül 2024 tarihindeki kararname ile Burdur Valiliği'ne atanan Tülay Baydar Bilgihan yer almadı.

19 ile yeni vali atandığı, 7 il valisinin "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildiği son kararname ile Türkiye'deki kadın vali sayısı 4'ten 3'e düştü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
