Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ta Teröristleri Etkisiz Hale Getirdi
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde, saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa