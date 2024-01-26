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Ayı saldırısından kurtulmak için kendi kolunu kesti

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Tayland'da bir yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan İsveçli turist Stefan Claudio Specogna, meyve verdiği vahşi ayının saldırısına uğradı. Talihsiz turist, saldırıdan kurtulmak için kendi kolunu kesmek zorunda kaldı.

Tayland'da yaban hayatı koruma merkezinde gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği ayının saldırısından kendi kolunu keserek kurtuldu.

ELİNİ KAFESİN İÇİNDEKİ AYIYA KAPTIRDI

Tayland'ın Chiang Mai kentinde bulunan bir yaban hayatı koruma merkezinde dün yaşanan olayda gönüllü olarak çalışan bir turist, meyve verdiği vahşi ayının saldırısına uğradı. Elini kafesin içindeki ayıya kaptıran 32 yaşındaki İsveçli turist Stefan Claudio Specogna'nın sağ eli ayı tarafından ısırıldı.

Turist, Ayı Saldırısından Kurtulmak İçin Kendi Kolunu Kesti

KURTULMAK İÇİN KOLUNU KESTİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kafese meyve koymak için kolunu demir parmaklıklardan içeri sokan Specogna, ayı tarafından kafese doğru çekildi. Adamın saldırıdan kurtulmak için kendi kolunu bıçakla kestiği öğrenildi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Specogna'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tayland Hayvan Hakları 3.Sayfa Dünya Haberler

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