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Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı

Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Çamkıran'ın kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosundaki 'genel ahlakı bozucu' ve 'kadınları aşağılayıcı' ifadeler nedeniyle suçlandığı belirtildi. Soruşturma talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
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