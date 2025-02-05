Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.