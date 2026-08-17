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Selahatin Tüneli'nde 20 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Selahatin Tüneli'nde 20 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Aydın'da jandarma ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında İzmir'den getirilen içi tütün doldurulmuş 20 bin makaron ele geçirildi. Selahatin Tüneli'nde durdurulan G.A. isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Selahatin Tüneli'nde 20 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İzmir ilinden Aydın iline içi tütün doldurulmuş makaron getirdiği tespit edilen G.A. (46) isimli şahıs Selahatin Tüneli'nden Aydın iline giriş yaptığı sırada durdurularak yapılan aramada 20 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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