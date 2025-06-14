Tunceli-Pertek Karayolunda Faciaya Ramak Kaldı: 1'i Ağır 6 Yaralı

Tunceli- Pertek karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pertek Karayolu Kartallı Çeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolunda seyir halinde olan iki özel otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada bir araçta sıkışma yaşanırken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan yaralılar çıkarılırken olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir otomobilin hurdaya döndüğü ve 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ