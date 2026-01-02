Haberler

Tunceli'de yavru köpeğe eziyet eden şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yeni doğmuş bir köpek yavrusuna eziyet eden D.C.V. adlı şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra başlatılan soruşturma kapsamında köpek yavrusu ile birlikte diğer köpekler koruma altına alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yeni doğmuş bir köpek yavrusuna eziyet edildiği anların sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklandı, köpekler koruma altına alındı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak Köyü'nde, yeni doğmuş bir köpek yavrusunun kar üzerinde videosunu çekerek eziyet ettiği ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen D.C.V. isimli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Görüntülerde yer alan yeni doğmuş yavru köpek ile adreste bulunan diğer 5 köpek ise jandarma ekipleri koordinesinde koruma altına alınarak barınağa teslim edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
