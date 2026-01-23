Tunceli'de kar yağışı etkili oldu: 178 köy yolu kapandı

Tunceli'de etkili olan kar yağışıyla birlikte kent genelinde bulunan 362 köy yolunun 178'i ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı etkisini sürdürürken, yağışlar birlikte kent genelinde bulunan 362 köy yolunun 178'i ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı. - TUNCELİ