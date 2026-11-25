Tunceli Çemişgezek'te freni boşalan kamyonet evin duvarına çarparak durabildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde inşaat malzemesi yüklü kamyonet, Elazığ Caddesi'nde freni boşalınca evin duvarına çarparak durabildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi; polis ekipleri inceleme yaptı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde freni boşalan kamyonet evin duvarına çarparak durabildi.
Kaza, Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, freni boşalan inşaat malzemesi yüklü kamyonet, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı