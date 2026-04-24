Tramvay yoluna giren otomobil direğe çarparak durabildi: 1 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde yağışlı havada kontrolden çıkan otomobil tramvay yoluna girerken, direğe çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, M.K. yönetimindeki 06 ENC9 11 plakalı otomobil yağışlı havanında etkisiyle kontrolden çıkarak, tramvay yoluna girdi. Savrulan otomobil tramvay yolundaki direğe çarparak durabilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.K.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil tramvay yolundan çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı