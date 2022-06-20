Traktör kullanan çiftçilere 'Reflektör' uyarısı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, trafik kazalarını minimum seviyeye indirmek ve gece traktörlerin ve römorkların görünür olmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde; Yalnızçam Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki traktör sahibi vatandaşlara yönelik eğitim verdi.

Ardahan ve ülke genelinde, herhangi bir ışıklandırması ya da reflektörü olmadan trafiğe çıkan traktörler, özellikle de gece yolculuğu yapanlar açısından büyük tehlike arz ediyor. Römorkların arkasına takılacak reflektör ve traktör kabinlerindeki tepe ikaz lambası ile kazaların önüne geçilip hayat kurtarmak mümkün.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri de hasat sezonunun başladığı bu dönemlerde traktör ve traktöre bağlı olarak kullanılan tarım araçlarından kaynaklı kazaların önlemek için harekete geçti. Çiftçiler ve traktör sürücülerinde farkındalık oluşturmak isteyen jandarma trafik timleri, sorumluluk sahasındaki yol güzergahlarında ve kırsal mahallelerde uygulama noktası oluşturarak reflektör ve tepe lambası kullanımının önemine dikkat çekildi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa