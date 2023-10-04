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Trafikte tartışma sonucu bıçak tehdidi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte tartışan bir kişi, diğer sürücüyü küfür edip bıçakla tehdit etti. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı ve şüpheli gözaltına alındı.