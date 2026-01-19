Haberler

Yol verme tartışmasında 2 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Güncelleme:
Konya'da yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da trafikte çıkan tartışmada 2 kişiyi yaralayan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 BFF 411 plakalı otomobilin sürücüsü C.D. ile ticari araç sürücüsü Hakan K. yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan K., C.D.'nin önce aracına zarar verdi ardından araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşını bıçakladı. Şüpheli, saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaştı. Hafif yaralanan C.D. ve arkadaşı, yaşanan anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde saldırganın aracın yanına gelerek aracın camını yumrukladığı ve bıçakla araçtakileri yaraladığı, daha sonra tekrar aracın yanına gelerek yaralı şahıslarla tartıştıktan sonra hızla aracıyla olay yerinden ayrıldığı görüldü. Hafif yaralanan 2 kişinin karakola giderek şikayetçi olmasının ardından polis ekiplerince yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Hasan K., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
