Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Yıldırım Ailesi Üyeleri Yarın Defnedilecek

Trafik kazasında vefat eden Yıldırım ailesinin fertleri yarın defnedilecek

ANKARA - Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yıldırım ailesi fertleri, yarın Katrancı köyünde toprağa verilecek.

Haymana ilçesi Karahoca mevkiinde sabah saat 10.30 sıralarında iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere nakledilirken, 6 yaşındaki Görkem Yıldırım, 9 aylık kız çocuğu Duru Özdemir, Arif Yıldırım, Abdullah Özgen, Muhammet Emin Özdemir ve Ayşe Özdemir'in cenazeleri ise Haymana Devlet Hastanesine götürüldü. Vefat eden Yıldırım ailesi fertlerinin yarın Haymana'nın Katrancı köyünde toprağa verileceği belirtildi. Yaralı Neriman Yıldırım, dedesi ile aynı isme sahip Arif Yıldırım ve Yusuf Özdemir'in ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

"Kazanın hatalı sollama nedeniyle olduğu söyleniyor"

Yıldırım ailesinin yakını Beyazıt Selvi, "Ölü olduğunu bilmiyordum. Daha sonra annem beni aradı. Dayısının torununun vefat ettiğini söyledi. Kazanın hatalı sollama nedeniyle olduğu söyleniyor. İki yakınım vefat etti. Biri annemin dayısı, diğeri torunu. İki de yaralımız var. Biri dayımın gelini, diğeri de büyük oğlu. Şu anda durumları nasıl bilmiyoruz. Onlar da Ankara Şehir Hastanesi'ndeler. Cenazelerimiz yarın defnedilecek. Vefat edenler çiftçilik yapıyorlardı" dedi.