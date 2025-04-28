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Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Tortum ilçesinde 6 gün önce trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erdal Çetinkaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trafik kazasında ağır yaralanmıştı; Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tortum yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Tortum'da 6 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erdal Çetinkaya (52), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21 Nisan 2025 günü Tortum merkez ile Artvin-Erzurum karayolunda, Erdal Çetinkaya'nın kullandığı motosiklet ile bir araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Çetinkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde 6 gündür yaşam mücadelesi veren Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çetinkaya'nın cenazesi, Tortumdaki mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANER SARI - 3.Sayfa
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