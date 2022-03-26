Kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Trabzon'un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelin olayda ilk belirlemelere göre araç içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
TRABZON (İHA) - Tonya ilçesinin Karaağaçlı mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü.
4 KİŞİ CAN VERDİ
Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi ilk belirlemelere göre hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.