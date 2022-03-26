Kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü - Haberler

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Kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü

Trabzon'un Tonya ilçesinde kaya parçasının seyir halindeki bir aracın üzerine düşmesi sonucu meydana gelin olayda ilk belirlemelere göre araç içinde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

TRABZON (İHA) - Tonya ilçesinin Karaağaçlı mahallesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 60 KF 334 plakalı aracın üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan dev bir kaya parçası düştü.

4 KİŞİ CAN VERDİ

Araç olay sonrası hurdaya dönerken araçta bulunan 4 kişi ilk belirlemelere göre hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü

Kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü

Kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karaağaçlı, Tragger, Trabzon, 3. Sayfa, Haberler

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