Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye 180 bin TL ceza

Trabzon'da Akyazı Tüneli'nde müzik eşliğinde dans eden sürücüye 180 bin TL idari para cezası kesildi ve aracı 120 gün süreyle trafikten men edildi. Olay, sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası polis tarafından tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Trabzon'da bulunan Akyazı Tüneli'nde meydana geldi. Tünelde ilerleyen aracını durduran sürücü ile beraberindeki yolcular, müzik eşliğinde dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde sürücü ve beraberindekilerin trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde araçtan inerek müzik eşliğinde oynadıkları tespit edildi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu ve araç 120 gün süreyle trafikten men edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, tünelde dans edenlerin yer aldığı görüntüleri resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Vatandaşlarımızın huzurunu ve trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme müsaade edilmeyecektir" ifadelerine yer verdi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
