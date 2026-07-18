Haberler

Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 Yaralı

Trabzon'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Akçaabat'ta kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar S.K. (65) ile E.T. (45), ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MASAK'tan kara para aklamaya ve terörün finansmanına karşı yeni yol haritası

Son şokun ardından harekete geçildi! Sert düzenlemeler geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım

Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

İmamoğlu'nun en yakındaki isimlerdendi! Tarafını belli etti
Eskişehir'de hamamın havuzunda hareketsiz halde bulunan kişi hastanede öldü

Hamamda korkunç manzara! Hastanede hayatını kaybetti
Cinayet kurbanı kız 17 yıl sonra toprağa verildi

Ebru, 17 yıl sonra defnedildi
Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi