Haberler

Trabzonspor-Beşiktaş maçından sonra ortadan kaybolmuştu, menfezde ölü bulundu

Trabzonspor-Beşiktaş maçından sonra ortadan kaybolmuştu, menfezde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da Trabzonspor-Beşiktaş maçını izledikten sonra kaybolan Mehmet Anık (62), Çarşıbaşı ilçesinde dere yatağındaki menfezde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Anij'ın yağmur nedeniyle kayarak düşmüş olabileceği düşünülüyor.

Trabzon'da dün akşam oynanan ve 3-3 biten Trabzonspor- Beşiktaş maçını izledikten sonra Çarşıbaşı ilçesinde ailesi tarafından kendisinden haber alınamayan şahıs dere yatağındaki menfezde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını izledikten sonra yakınlarının ulaşamadığı Mehmet Anık (62) için yakınları kayıp ihbarında bulundu. Anık, bu sabah saatlerinde Çarşıbaşı ilçesi Burunbaşı Yalı Sokak mevkiinde dere yatağındaki menfez içerisinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD, olay yeri inceleme ekipleri, Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edilirken, Cumhuriyet Savcısı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Anık'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan şahsın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak menfeze düştüğü ve burada hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak

Uzmanından uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak
'Eşime neden baktın' cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı

"Eşime neden baktın" cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı
title