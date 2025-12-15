Trabzonspor-Beşiktaş maçından sonra ortadan kaybolmuştu, menfezde ölü bulundu

Trabzon'da dün akşam oynanan ve 3-3 biten Trabzonspor- Beşiktaş maçını izledikten sonra Çarşıbaşı ilçesinde ailesi tarafından kendisinden haber alınamayan şahıs dere yatağındaki menfezde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçını izledikten sonra yakınlarının ulaşamadığı Mehmet Anık (62) için yakınları kayıp ihbarında bulundu. Anık, bu sabah saatlerinde Çarşıbaşı ilçesi Burunbaşı Yalı Sokak mevkiinde dere yatağındaki menfez içerisinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, AFAD, olay yeri inceleme ekipleri, Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edilirken, Cumhuriyet Savcısı da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Anık'ın cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan şahsın yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak menfeze düştüğü ve burada hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. - TRABZON