Trabzon'da Kamyonet Dereye Uçtu: 2 Yaralı

Trabzon'da Kamyonet Dereye Uçtu: 2 Yaralı
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet dereye uçtu. Olayda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da kamyonetin dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şalpazarı ilçesinde Sis Dağı-Şıhkıranı Şalpazarı karayolunun Acısu mevkiinde M.K. idaresindeki 61 PE 167 plakalı kamyonet, sürücüsünün yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu. Kazanın ardından derede bulunan aracı gören vatandaşların 112 Acil Servis Merkizi'ne haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.K. ve yolcu K.G., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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