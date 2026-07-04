Başına demir parçası düşen inşaat işçisi hayatını haybetti

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışma yaptığı sırada yaklaşık 6. kattan düşen demir parçası Cengiz Baş'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Baş, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak acil ameliyata alınmıştı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Cengiz Baş, yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Acı haber, Baş'ın ailesi, yakınları ve Atayurt Mahallesi'nde büyük üzüntüye neden oldu.

Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı