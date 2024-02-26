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Torbalı'da metruk evde genç ölü bulundu

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir genç, metruk evde ölü bulundu. Alper Özkan'ın (28) evin içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ölümü şüpheli bulunan Özkan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir genç, metruk evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi 3067 Sokak'ta yer alan metruk bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Özkan'ın (28) evin içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ekiplerce şüpheli bulunan Özkan'ın cansız bedeni, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Alper Özkan Torbalı İzmir Acil Durum 3.Sayfa Güncel Haberler

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