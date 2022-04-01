Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Haberler

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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Tokat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda mahkemeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tokat merkezli olarak Ordu ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskında gözaltına alınan 24 kişiden 14'ü savcılık sorgularının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 10 şüpheli ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 10 zanlıdan H.Ş. (43), S.Ç. (38), M.Y. (40), A.Y. (59) tutuklandı. Tutuklanan şahıslar jandarma ekipleri tarafından Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne götürüldü. - TOKAT

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Reşadiye, Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Haberler

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