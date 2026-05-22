Tokat'ta narkotik operasyonunda 1 tutuklama
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 97 gram marihuana, hassas terazi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tokat'ta bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfekleri ele geçirildi.
Tokat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Niksar ilçesi Arpaören köyünde S.K. isimli şahsın evine operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 97 gram marijuana (esrar), 1 adet hassas terazi ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Niksar Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adli makamlara çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT