Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarati çalışmalar sonucunda bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahıs otogarda gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramada şahsın üzerinden 1 kilo 632 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyet ekiplerinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT