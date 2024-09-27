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Tokat'ta Sağlık Çalışanının Çocuğu Darp Etmesi Güvenlik Kamerasında

Tokat'ta Sağlık Çalışanının Çocuğu Darp Etmesi Güvenlik Kamerasında
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Tokat'ta bir sağlık çalışanı, yabancı uyruklu 10 yaşındaki bir çocuğu darp etti. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı belirtildi.

Tokat'ta bir sağlık çalışanının, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen küçük çocuğu öldüresiye darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Tahir Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tokat Diş Hastanesi'nde tekniker olarak çalıştığı öğrenilen Ö.S. (24) isimli kadın, evinin ziline basıp kaçtığı gerekçesiyle 10 yaşındaki yabancı uyruklu O.S'yi öldüresiye darp etti. Bir süre küçük çocuğun boğazını sıkan sağlık çalışanı daha sonra yoluna devam etti. Olay bir güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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