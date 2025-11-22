Tokat'ta Otomobil Devrildi: İki Ölü, Bir Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tarlaya devrilmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Nazım Can Güner idaresindeki 60 HB 460 plakalı otomobil, Şahin köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sazlık alana devrildi. Sürücü ile araçta bulunan Hayrettin Ekol, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan P. G. ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, başka yaralıların da olabileceği ihtimaline karşı alanda arama yaptı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT