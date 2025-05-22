Tokat'ta Motosiklet Kazasında 60 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Tokat'ta park halindeki araçların arasından yola çıkan 60 yaşındaki Hasan Erdem, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
Tokat'ta önceki gün motosikletin çarptığı 60 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Kaza, önceki gün Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. M.E.G. idaresindeki 60 AGB 630 plakalı motosiklet, park halindeki araçların arasından yola çıkan 60 yaşındaki Hasan Erdem'e çarpmış, Erdem ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Erdem, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa