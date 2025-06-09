Tokat'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Tokat'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, evin duvarına çarpıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü ifadesi için emniyete götürüldü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, evin duvarına çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Dik Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 34 RA 7803 plakalı Fiat marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle hızını alamayıp kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına çarparak ardından takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.K. ve H.K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K. ve H.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü S.Y., ifadesi alınmak üzere Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Düğünde damada paradan yelek giydirdiler

Damadın dayısı, yaptığı şovla düğüne damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a Osimhen'de yeni rakip! Bu kez Premier Lig'den

Galatasaray'a Osimhen transferinde çok zorlu yeni rakip
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz

Menajeri açıkladı: Galatasaray'la transferde görüşüyoruz
Montella'dan ilk 11'de ipucu: İlk kez oynayacaklar

Meksika maçı 11'ine dair ipucu: İlk kez oynayacaklar
Kurbanlık danayı merdivenlerden beşinci kata çıkarmaya çalıştılar

Bu ibadet değil eziyet! Kurbanlık danaya yaptıklarına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.