Tokat'ta kara para aklama operasyonu: 4 gözaltı - Haberler

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Tokat'ta kara para aklama operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta kara para aklama operasyonu: 4 gözaltı

Tokat'ta düzenlenen kara para aklama operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ta düzenlenen kara para aklama operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin izini sürerek operasyon düzenledi. Malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama) suçu soruşturması dahilinde Tokat merkezli İstanbul ilinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda A.E.K, G.K,, R.K ve G.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Ekipler MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu) raporuyla tespit edilen; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan elde edinilen İstanbul'da 1 ev ile birlikte lüks marka 2 araca mahkeme kararıyla el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İstanbul Tokat 3. Sayfa Haberler

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