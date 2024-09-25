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Tokat'ta Kadına Bıçaklı Saldırı: Genç Kadın Yaralandı

Tokat'ta Kadına Bıçaklı Saldırı: Genç Kadın Yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadın, arkadan yaklaşan bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan bir kadın yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen S.G'ye arkadan yaklaşan bir kişi bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırdı. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan genç kadın kaçmaya çalışırken saldırgan peşine düştü ve aralarında kısa bir kovalamaca yaşandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının vücudunun birkaç bölgesinde kesiklerin oluştuğu öğrenildi. Polis, iddialara göre adli dengesi yerinde olmayan M.K. isimli kişiyi gözaltına altına aldı.Olayla ilgili inleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa Erbaa tokat

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