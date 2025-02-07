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Tokat'ta Elektrikli Battaniyeden Yangın Çıktı, Yaşlı Adam Ağır Yaralandı

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Tokat'ın Zile ilçesinde elektrikli battaniye nedeniyle çıkan yangında yanarak ağır yaralanan 5 çocuk babası Mehmet Özçelik hastaneye kaldırıldı. Komşularının yardımıyla kurtarılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Tokat'ta elektrikli battaniyeden çıkan yangında yanarak ağır yaralanan yaşlı adam, Samsun'daki hastanede tedavi altına

alındı.

Olay, Tokat'ın Zile ilçesinin Çayır köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Yalnız yaşayan 5 çocuk babası Mehmet Özçelik evinde uyuduğu sırada elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Alevler evi sarınca komşular yangını fark ederek yaşlı adamı ölümden kurtardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 3. derece yanarak ağır yaralanan Mehmet Özçelik ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Mehmet Özçelik ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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