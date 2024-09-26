Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Bıçaklı Saldırı: Genç Kadın Yaralandı, Saldırgan Gözaltında

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde S.G. adlı genç kadın, yürüyüş yaparken kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrasında güvenlik kameralarını inceleyen polis, İbrahim Bolat'ı gözaltına aldı. Bolat, akli dengesinin yerinde olmadığını ifade etti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, S.G. adlı genç kadın yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrası kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri İbrahim Bolat'ı gözaltına aldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen S.G. adlı genç kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan S.G., olay sonrası kaçmaya çalışırken saldırganla kısa bir kovalamaca yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralı kadını Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kadının vücudunun birkaç bölgesinde kesikler oluştuğu belirtildi.

"Bazen farklı şeyler görüyorum"

Polis ekipleri, olayın hemen ardından yaptığı ilk incelemelerde, iddialara göre akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen M.K. isimli kişiyi gözaltına aldı. Ancak bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda saldırının başka bir kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, İbrahim Bolat isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İlk ifadesinde, "Bazen farklı şeyler görüyorum. O yüzden yapmış olabilirim" diyen Bolat'ın psikolojik ilaçlar kullandığı ve yüzde 40 engelli raporunun bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmasını derinleştirerek devam ediyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

tokat

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });