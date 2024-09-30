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Tokat'ta 42 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Ormanlık Alanda Yakalandı

Tokat'ta 42 Yıl Hapis Cezası Olan Zanlı Ormanlık Alanda Yakalandı
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, toplamda 42 yıl hapis cezası bulunan zanlı M.Ç.'yi saklandığı ormanlık alanda düzenledikleri operasyonla yakalayarak cezaevine gönderdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, toplam 42 yıl hapis cezası bulunan zanlıyı saklandığı ormanlık alanda düzenledikleri operasyonla yakalayarak cezaevine gönderdi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma dedektifleri (JASAT) operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda "12 Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan 27 yıl ve "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 42 yıl hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalandı. Saklandığı ormanlık alanda gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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