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Tokat-Niksar yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada maddi hasar oluştu

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Tokat-Niksar yolunda iki otomobil çarpıştı, kazada maddi hasar oluştu
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Tokat-Niksar kara yolunun Musapınarı mevkisinde iddiaya göre iki otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat-Niksar yolunda iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Tokat-Niksar kara yolunun Musapınarı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, C.K. yönetimindeki 44 AAC 820 plakalı Chevrolet marka otomobil ile E.G. idaresindeki 44 AİG 145 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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