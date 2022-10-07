Tokat 3. sayfa haberi: Tokat'ta, 40 üniversite hastanesi personeli yemekten zehirlendi 3. Sayfa Haberleri Tokat habere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesinde 40 personel yedikleri öğle yemeğinden zehirlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi hastanesinde 40 personel yedikleri öğle yemeğinden zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama hastanesinde öğle yemeği yiyen hastane personeli mide bulantısı, kusma şikayeti ile acil servise başvurdu. Yaklaşık 40 personel gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı. TOGÜ Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, hastaneye gelerek bilgi aldı. Öğle yemeğinde et döner, pilav ve ayran verildiği öğrenildi. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Tokat 3. Sayfa Haberler

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