Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tırla çarpışan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda işçi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tırla çarpışan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan işçi servisi yan yattı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi edinilirken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan işçi müdahale ederken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title