Hamzabeyli'de 121 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Edirne’nin Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda x-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesine gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.
Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda x-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesine gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, Hamzabeyli Gümrük Sahası'na giriş yapan Romanya plakalı tır durduruldu. Türk vatandaşı H.A.'nın kullandığı tır, x-ray taramasına sevk edildi.
Hamzabeyli Gümrük Kaçak İstihbarat görevlileriyle koordineli yapılan kontrollerde, dorsedeki yüklerin içerisine gizlenmiş dara ağırlığı 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili H.A. gözaltına alınırken, şüpheli hakkında "uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan işlem başlatıldı. Şüphelinin 2 Eylül'de adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.