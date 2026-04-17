Ticari takside silahlı kavga: 1 yaralı

Ticari takside silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'nın Mamak ilçesinde ticari takside çıkan tartışmada Furkan Ş., arkadaşını vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası Umutcan G. hastaneye kaldırılırken, Furkan Ş. teslim oldu ve soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde ticari takside çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını vurarak yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fahri Korutürk Mahallesi 873'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Ş. ve Umutcan G. 06 T 4433 plakalı taksiye yolcu olarak bindi. İki arkadaş bir süre yolculuk yaptıktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Furkan Ş. yanında bulunan tabanca ile arkadaşı Umutcan G.'ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Umutcan G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi Furkan Ş. polis ekiplerine teslim oldu. Olaya şahit taksi şoförü ise ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Umutcan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
