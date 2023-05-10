Ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarpıştığı aracın sürücüsü ve yoldan geçmekte olan bir güvenlik görevlisi yaptı.

Kaza; Zeynel Şenol Köprüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Yukarı Pazarcı Mahallesi istikametinden Çağlayan Mahallesi istikametine gitmekte olan Mahmut Güzel'in kullandığı 07 BHF 636 plakalı hafif ticari araç ile, yolun karşısına geçmekte olan Mahsun Gül'ün kullandığı 07 BFZ 804 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çarpıştığı araç sürücüsü ile yoldan geçmekte olan bir güvenlik görevlisi yaptı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza çevredeki güvenlik kameraları taraından saniye saniye kaydedildi.