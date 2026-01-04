Haberler

Dinlenme odasında rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ilköğretim okulunda temizlik görevlisi olarak çalışan Sema Kayar, bayıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde okulda temizlik görevlisi olarak çalışan genç kadın, geçirdiği rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manavgat ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda temizlik görevlisi olarak çalışan Sema Kayar, personel dinlenme odasında rahatsızlanarak bayıldı. Okul idarecilerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sema Kayar'ı ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürdü. Kayar, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sema Kayar'ın cenazesi, dün Aşağı Işıklar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
