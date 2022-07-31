Televizyonun içinden 300 gram metamfetamin ele geçirildi

TRABZON - Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde bulunan televizyon içerisinde zulalanmış vaziyette 300 gram metamfetamin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vakfıkebir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, D.G. isimli şahsın bulunduğu araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, sözde arızalı tüplü TV maskesindeki televizyon içerisine zulalanmış şekilde; piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan ve yaklaşık bin insanı zehirleyebileceği değerlendirilen 300 gr. metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.