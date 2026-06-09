Haberler

Telegram üzerinden uyuşturucu sattıkları öne sürülen şüphelilere operasyon: 43 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul ve Sakarya'da, Telegram üzerinden uyuşturucu sattıkları iddia edilen 50 şüpheliye yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Aramalarda uyuşturucu, silah ve 26 bin euro ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, başta Telegram olmak üzere çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden çevrim içi uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptıkları değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Soruşturma kapsamında bugün İstanbul'un 17 ilçesinde 49, Sakarya'da ise 1 olmak üzere toplam 50 şüpheliye yönelik eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 60 gram esrar, 10 gram kokain, 25 adet sentetik hap, 26 bin euro, 11 bin 150 lira, 2 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü

Korkulan oldu! ABD ordusuna ait helikopter düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'yi sarsan olay! Genç kıza alt geçitte tecavüz girişimi

Genç kız alt geçitte kabusu yaşadı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

Bir hiç uğruna, nişanlısının yanında can verdi! İşte son anları
İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası

İşte yıllar sonra geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası
İsmet Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı

"Kadın terörist tarafından tehdit edildim, halk arkamda durmadı"
Peru'daki seçimin 2. turunda solcu aday Sanchez yarışta öne geçti

Çin ve ABD'nin adım adım takip ettiği seçimde ibre tersine döndü
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak

Güle güle Barış! Bu teklife kimse "Hayır" diyemez
Aziz Yıldırım'ın 'Bunu kim aldı' dediği yıldız hakkında karar çıktı

"Bunu kim aldı" dediği yıldız hakkında karar çıktı