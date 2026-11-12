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Tekirdağ Süleymanpaşa'da park halindeki 3 araç yangında kullanılamaz hale geldi

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da park halindeki 3 araç yangında kullanılamaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Tekirdağ Süleymanpaşa'da park halindeki 3 araç yangında kullanılamaz hale geldi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki bir araçtan yakıt sızması iddiasıyla çıkan yangın, yanındaki araçlara da yayıldı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı; 3 araç kullanılamaz hale geldi ve çıkış nedeni inceleniyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halinde bulunan 3 araç alev alev yandı.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi Tokgöz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir araçtan yakıt sızması sonucu çıkan yangın bütün aracı sardı. Alevlerin büyümesi ile yangın hemen yan tarafta park halinde bulunan diğer araçlara da yansıdı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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